О нас

МИД Азербайджана призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия

МИД Азербайджана призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия Министерство иностранных дел Азербайджана призвало ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 13:21
МИД Азербайджана призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

"К сожалению, это еще одна попытка Верховного представителя ЕС угодить армянам и продвинуть нарратив, не имеющий под собой ни моральной, ни фактической основы. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские обвинения. Азербайджан в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву с 2020 года освободил и репатриировал более 200 армян, которые имели право на статус военнопленных или считались задержанными",- сказал он.

По словам Гаджизаде, со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года.

"Было бы более уместно, если бы сторона ЕС обратила свое внимание на свидетельства жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с пропавшими без вести азербайджанцами", - отметил он.

Руководитель Управления пресс-службы МИД подчеркнул, что с начала армянской агрессии более 3 890 азербайджанцев (3171 военный и 719 гражданских лиц, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей) пропали без вести, и их судьба остается неизвестной.

"К сожалению, на протяжении почти 30 лет мы не слышали со стороны ЕС никаких призывов относительно прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из Азербайджана, которые были насильственно изгнаны из своих домов", добавил Гаджизаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku urges EU to refrain from biased statements that undermine peace efforts
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Aİ-ni regionda sülh səylərini sarsıdan qərəzli bəyanatlardan çəkinməyə çağırıb

Другие новости из категории

Искендеров: Один из векторов совместных усилий Азербайджана и РФ - обеспечение региональной кооперации
Искендеров: Один из векторов совместных усилий Азербайджана и РФ - обеспечение региональной кооперации
21 июня 2024 г. 11:49
Вопрос о пропавших без вести лицах остается в центре внимания азербайджанской дипломатии
ФотоВопрос о пропавших без вести лицах остается в центре внимания азербайджанской дипломатии
21 июня 2024 г. 11:47
Встреча высокого уровня Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее продолжает свою работу в Зангилане
ФотоВстреча высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане
21 июня 2024 г. 11:41
Посол: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе
Посол: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе
21 июня 2024 г. 11:25
Игорь Маслов: Рады, что повестка заседаний экспертного совета охватывает новые сферы
Игорь Маслов: Рады, что повестка заседаний экспертного совета охватывает новые сферы
21 июня 2024 г. 11:17
Хикмет Гаджиев: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне
Хикмет Гаджиев: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне
21 июня 2024 г. 11:09
В Баку проходит пятое заседание российско-азербайджанского экспертного совета
ФотоВ Баку проходит пятое заседание российско-азербайджанского экспертного совета
21 июня 2024 г. 10:58
В ООН осудили насилие Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике
ФотоВ ООН осудили насилие Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике
21 июня 2024 г. 10:14
В Нахчыване проходит второй фестиваль-конгресс Возвращение в Западный Азербайджан
ФотоВ Нахчыване проходит второй фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан"
21 июня 2024 г. 09:49
Блинкен: США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане
Блинкен: США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане
21 июня 2024 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi