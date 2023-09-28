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МИД призвал армян Карабаха быть частью многонационального Азербайджана

МИД призвал армян Карабаха быть частью многонационального Азербайджана Министерство иностранных дел Азербайджана призывает армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 14:36
МИД призвал армян Карабаха быть частью многонационального Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало армянских жителей Карабаха не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны к заявлению главы правительства Армении от 28 сентября 2023 года.

"Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что нынешний отъезд армянских жителей из Карабахского региона Азербайджана - это их личное и индивидуальное решение, и оно не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какие-то слои армянских жителей не хотят жить в соответствии с законодательством Азербайджана, мы не можем их к этому принуждать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA calls on Armenian residents not to leave their places of residence
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN erməni sakinləri öz yaşayış yerlərini tərk etməməyə çağırıb

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