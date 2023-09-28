МИД призвал армян Карабаха быть частью многонационального Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана призывает армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало армянских жителей Карабаха не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны к заявлению главы правительства Армении от 28 сентября 2023 года.

"Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что нынешний отъезд армянских жителей из Карабахского региона Азербайджана - это их личное и индивидуальное решение, и оно не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какие-то слои армянских жителей не хотят жить в соответствии с законодательством Азербайджана, мы не можем их к этому принуждать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.