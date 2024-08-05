МИД Азербайджана: Предвзятые заявления бывшего спецпредставителя подрывают репутацию ЕС

Предвзятые заявления бывшего специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, который недавно был назначен послом ЕС в Узбекистане, сделанные перед его уходом с должности, выходят за рамки его полномочий и наносят ущерб репута

Предвзятые заявления бывшего специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, который недавно был назначен послом ЕС в Узбекистане, сделанные перед его уходом с должности, выходят за рамки его полномочий и наносят ущерб репутации структуры, которую он представляет.

Как сообщает Report, об этом заместитель пресс-секретаря МИД Азербайджана Васиф Алиев заявил, комментируя высказывания Т. Клаара.

По его словам, неприемлемо, что Клаар связывает право на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении, с возвращением армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана и переселившихся в Армению и другие страны, где они ранее проживали.

Он также подчеркнул, что создание условий для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев является обязательством Армении, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства.

"Назначенный послом Тойво Клаар прекрасно знает, что, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны к армянским жителям оставаться в своих домах и возвращаться обратно, армяне не намерены возвращаться на суверенные территории Азербайджана. В этой связи азербайджанская сторона уважает намерение вернуться в Азербайджан только тех лиц армянского происхождения, которые уважают территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - заявил Васиф Алиев.