О нас

МИД Азербайджана: Предвзятые заявления бывшего спецпредставителя подрывают репутацию ЕС

МИД Азербайджана: Предвзятые заявления бывшего спецпредставителя подрывают репутацию ЕС Предвзятые заявления бывшего специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, который недавно был назначен послом ЕС в Узбекистане, сделанные перед его уходом с должности, выходят за рамки его полномочий и наносят ущерб репута
Внешняя политика
5 августа 2024 г. 19:55
МИД Азербайджана: Предвзятые заявления бывшего спецпредставителя подрывают репутацию ЕС

Предвзятые заявления бывшего специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, который недавно был назначен послом ЕС в Узбекистане, сделанные перед его уходом с должности, выходят за рамки его полномочий и наносят ущерб репутации структуры, которую он представляет.

Как сообщает Report, об этом заместитель пресс-секретаря МИД Азербайджана Васиф Алиев заявил, комментируя высказывания Т. Клаара.

По его словам, неприемлемо, что Клаар связывает право на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении, с возвращением армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана и переселившихся в Армению и другие страны, где они ранее проживали.

Он также подчеркнул, что создание условий для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев является обязательством Армении, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства.

"Назначенный послом Тойво Клаар прекрасно знает, что, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны к армянским жителям оставаться в своих домах и возвращаться обратно, армяне не намерены возвращаться на суверенные территории Азербайджана. В этой связи азербайджанская сторона уважает намерение вернуться в Азербайджан только тех лиц армянского происхождения, которые уважают территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - заявил Васиф Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry: Biased statements by former special rep undermine EU's reputation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-dən Aİ rəsmisinə: Qərəzli açıqlamalar təmsil etdiyi qurumun reputasiyasına növbəti zərbədir

Экслюзивные новости

Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi