МИД Азербайджана предупредил граждан, намечающих поездку в Иран

МИД Азербайджана обратился к намечающим поездку в Иран гражданам страны.

МИД Азербайджана обратился к намечающим поездку в Иран гражданам страны.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране, гражданам страны не рекомендуется посещать Иран без необходимости, а тем кто все же решил поехать - проявлять крайнюю осторожность".

В министерстве напомнили о террористической атаке на посольство Азербайджанской Республики в Иране утром 27 января, в результате которой погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще двое получили ранения.

В МИД заявили, что находящиеся в настоящее время в Иране граждане Азербайджана должны быть крайне осторожны и соблюдать правила личной безопасности.

Для подачи консульских обращений и по другим вопросам граждане страны могут обращаться в Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе.

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