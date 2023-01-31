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МИД Азербайджана предупредил граждан, намечающих поездку в Иран

МИД Азербайджана предупредил граждан, намечающих поездку в Иран МИД Азербайджана обратился к намечающим поездку в Иран гражданам страны.
Внешняя политика
31 января 2023 г. 11:40
МИД Азербайджана предупредил граждан, намечающих поездку в Иран

МИД Азербайджана обратился к намечающим поездку в Иран гражданам страны.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране, гражданам страны не рекомендуется посещать Иран без необходимости, а тем кто все же решил поехать - проявлять крайнюю осторожность".

В министерстве напомнили о террористической атаке на посольство Азербайджанской Республики в Иране утром 27 января, в результате которой погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще двое получили ранения.

В МИД заявили, что находящиеся в настоящее время в Иране граждане Азербайджана должны быть крайне осторожны и соблюдать правила личной безопасности.

Для подачи консульских обращений и по другим вопросам граждане страны могут обращаться в Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе.

Адрес: Улица Арифа, 9, Валиаср, город Тебриз

ТЕЛ: (+98413) 333 48 03

ФАКС: (+98413) 331 53 80

E-MAIL: [email protected]

ВЕБ-САЙТ: tabriz.mfa.gov.az.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA warns citizens planning trip to Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrana səyahət etmək istəyənlərə xəbərdarlıq edib

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