МИД Азербайджана: Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипмиссии

Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана за рубежом.

Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана за рубежом.

Об этом Report заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя вопрос о том, были ли усилены меры безопасности после вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Согласно информации, нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.