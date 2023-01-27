О нас

МИД Азербайджана: Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипмиссии

МИД Азербайджана: Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипмиссии Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана за рубежом.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:03
МИД Азербайджана: Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипмиссии

Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана за рубежом.

Об этом Report заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя вопрос о том, были ли усилены меры безопасности после вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Согласно информации, нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry: All necessary measures being taken to ensure security of diplomatic mission
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Diplomatik nümayəndəliyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görülür”

Самое важное

Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
26 января 2023 г. 16:59
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 16:43
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 15:53
Сегодня исполняется 31 год со дня операции Дашалты
Сегодня исполняется 31 год со дня операции "Дашалты"
26 января 2023 г. 00:00
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi