МИД Азербайджана предоставил Google названия освобожденных территорий

Азербайджан отправил руководству Google письмо, с официальными названиями географических названий Карабахского региона Азербайджана.

Азербайджан отправил руководству Google письмо, с официальными названиями географических названий Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Данный вопрос был поднят в связи с указанием в приложении Google maps поддельных названий освобожденных территорий Азербайджана на армянском языке наряду с отображением их на азербайджанском.

В мае этого года на ежегодной сессии Группа экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям (ГЭГНООН) был представлен национальный отчет, подготовленный совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, содержащий список из 4589 официально стандартизированных и утвержденных названий населенных пунктов на азербайджанском, английском и русском языках, а также названия 125 географических объектов, расположенных на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом.

Согласно резолюциям, принятым в рамках конференций ООН по стандартизации географических названий, внесение изменений в стандартизированные географические названия уполномоченным государственным органом любой страны недопустимо, и такие изменения не могут быть признаны ООН.