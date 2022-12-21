МИД Азербайджана: Армения совершала систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге

Правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на лачынской дороге.

Правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что обнаруженные новые улики свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении продолжают устанавливать мины в районах, которые они должны были покинуть согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, а также устанавливать мины-ловушки в домах мирных жителей: "Это изготовленные в 2021 году мины, доставленные в Азербайджан по Лачынской дороге".

В рамках проводимой Арменией политики "выжженной земли", наряду с разрушением домов и намеренным размещением взрывных устройств на гражданских объектах, создаются препятствия для возвращения семей вынужденных переселенцев в свои дома, которые они были вынуждены покинуть в результате незаконной оккупации Арменией этих земель на протяжении последних 30 лет.