МИД Азербайджана: Армения совершала систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге

Правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что обнаруженные новые улики свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении продолжают устанавливать мины в районах, которые они должны были покинуть согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, а также устанавливать мины-ловушки в домах мирных жителей: "Это изготовленные в 2021 году мины, доставленные в Азербайджан по Лачынской дороге".
В рамках проводимой Арменией политики "выжженной земли", наряду с разрушением домов и намеренным размещением взрывных устройств на гражданских объектах, создаются препятствия для возвращения семей вынужденных переселенцев в свои дома, которые они были вынуждены покинуть в результате незаконной оккупации Арменией этих земель на протяжении последних 30 лет.