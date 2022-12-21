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МИД Азербайджана: Армения совершала систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге

МИД Азербайджана: Армения совершала систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге Правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на лачынской дороге.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 10:47
МИД Азербайджана: Армения совершала систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге

Правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что обнаруженные новые улики свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении продолжают устанавливать мины в районах, которые они должны были покинуть согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, а также устанавливать мины-ловушки в домах мирных жителей: "Это изготовленные в 2021 году мины, доставленные в Азербайджан по Лачынской дороге".

В рамках проводимой Арменией политики "выжженной земли", наряду с разрушением домов и намеренным размещением взрывных устройств на гражданских объектах, создаются препятствия для возвращения семей вынужденных переселенцев в свои дома, которые они были вынуждены покинуть в результате незаконной оккупации Арменией этих земель на протяжении последних 30 лет.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Armenian Government committed systematic human rights violations in Lachin road
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Ermənistan hökuməti Laçın yolunda sistematik insan hüquqları pozuntuları törədib”

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