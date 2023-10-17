МИД Азербайджана: Позиционирование Арменией себя миролюбивой и демократической страной - оскорбительно

Оскорбительно слышать подобные претензии от Армении, которая позиционирует себя как мирная, демократическая, уважающая международное право страна, но при этом не отказывается от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Оскорбительно слышать подобные претензии от Армении, которая позиционирует себя как мирная, демократическая, уважающая международное право страна, но при этом не отказывается от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу претензий, высказанных Н.Пашиняном во время его выступления в Европарламенте.

Было отмечено, что наряду с безосновательностью обвинений Армении, страны, которая за почти 30 лет нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила геноцид и массовые убийства азербайджанцев, Азербайджана в “этнической чистке” местных армян, добровольно переехавших в Армению, эти обвинения противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных агентств ООН, посетивших регион и действующих в Армении.

"Это также показывает, насколько противоречивы заявления премьер-министра Армении, заявившего в своем обращении к армянской общественности 21 сентября, что армянские жители Карабахского региона не сталкиваются с угрозами".

В МИД отметили, что в то же время неудивительно слышать столь противоречивые заявления от премьер-министра страны, которая известна открытой фальсификацией истории и фактов.

"Ссылающийся на принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, неприменения силы и отказа от угрозы применения силы, указанные в итоговом документе встречи в Гранаде, премьер-министр Никол Пашинян забывает, что, несмотря на то, что Армения нарушала эти принципы более 30 лет, включая 5 лет пребывания у власти премьер-министра, сразу после 44-дневной войны именно Азербайджан представил Армении 5 базовых принципов", - говорится в сообщении министерства.