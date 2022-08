МИД Азербайджана поздравил Украину с Днем независимости

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Украину с Днем независимости.

Как передает Report, поздравления МИД страны опубликовало на официальной странице в Twitter.

"Мы сердечно поздравляем Украину с Днем независимости и выражаем наши наилучшие пожелания будущего мира и процветания стране по этому радостному случаю. С Национальным праздником, Украина!", - говорится в публикации.