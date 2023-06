МИД Азербайджана поздравил Италию

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Италию с Национальным днем.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице МИД в Twitter.

"По случаю Национального дня Италии мы выражаем наши самые теплые поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Италии! С нетерпением ждем дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества!", - говорится в публикации.