МИД Азербайджана поздравил Грузию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию с Днем Независимости.

Как передает Report, об этом сообщается в публикации ведомства в Twitter.

"Мы передаем наши наилучшие и самые теплые пожелания народу и правительству нашего соседа и друга - Грузии с Днем Независимости! Надеемся на дальнейшее углубление стратегических отношений между нашими странами",- говорится в публикации.