МИД Азербайджана поздравил Венгрию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию по случаю Национального дня этой страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в социальной сети "Х".

"Поздравляем дружественное правительство и народ Венгрии с Национальным днем! С национальным праздником!" - отмечается в публикации.