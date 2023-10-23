МИД Азербайджана поздравил Венгрию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию по случаю Национального дня этой страны.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в социальной сети "Х".
"Поздравляем дружественное правительство и народ Венгрии с Национальным днем! С национальным праздником!" - отмечается в публикации.
We congratulate friendly government and people of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Hungaryon #NationalDay!
Happy National Day!
Boldog nemzeti ünnepet!
pic.twitter.com/vJfs7eg4uZ October 23, 2023