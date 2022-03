МИД Азербайджана поздравил Великобританию с 30-летней годовщиной установления дипотношений

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Великобританию с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 30-ая годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Соединенного Королевства по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие британо-азербайджанского сотрудничества",- говорится в сообщении.