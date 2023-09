МИД Азербайджана поздравил Узбекистан

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Узбекистан по случаю Национального дня этой страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"Мы выражаем свои наилучшие и самые искренние пожелания братской Республике Узбекистан в связи Национальным днем. Надеемся на дальнейшее углубление наших стратегических связей", - говорится в публикации.