МИД Азербайджана поздравил Украину по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Украину с Днем независимости этой страны.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"Поздравляем дружественную Украину и ее народ с Днем независимости! С Днем независимости, Украина!" – отмечается в публикации.
Congratulations to friendly Ukraine and its people on the occasion of the— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#IndependenceDayof #Ukraine!
Happy Independence Day, Ukraine!
@MFA_Ukraine pic.twitter.com/eZuWTieSaY August 24, 2025