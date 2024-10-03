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МИД Азербайджана поздравил тюркские страны с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения

МИД Азербайджана поздравил тюркские страны с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 13:01
МИД Азербайджана поздравил тюркские страны с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения

Сегодня исполняется 15 лет со дня основания Организации тюркских государств (ОТГ), созданной в соответствии с Нахчыванском соглашением, и объединяющей тюркские страны и народы, связанные узами братства, дружбы и солидарности.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

МИД поздравил членов и наблюдателей ОТГ с этой датой.

"Желаем успехов в нашей совместной деятельности по дальнейшему укреплению ОТГ, которая за минувшие 15 лет приобрела более активный и системный характер!", - говорится в публикации.

Напомним, что 3 октября 2009 года в Нахчыване на IX Саммите глав тюркоязычных государств было подписано соглашение между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией, которое привело к созданию Тюркского совета. Дата подписания документа объявлена Днем сотрудничества тюркоязычных стран, который отмечается ежегодно.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA congratulates Turkic states on anniversary of Nakhchivan Agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Naxçıvan Sazişinin ildönümü ilə bağlı türk dövlətlərini təbrik edib

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