МИД Азербайджана поздравил тюркские страны с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения

Сегодня исполняется 15 лет со дня основания Организации тюркских государств (ОТГ), созданной в соответствии с Нахчыванском соглашением, и объединяющей тюркские страны и народы, связанные узами братства, дружбы и солидарности.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

МИД поздравил членов и наблюдателей ОТГ с этой датой.

"Желаем успехов в нашей совместной деятельности по дальнейшему укреплению ОТГ, которая за минувшие 15 лет приобрела более активный и системный характер!", - говорится в публикации.

Напомним, что 3 октября 2009 года в Нахчыване на IX Саммите глав тюркоязычных государств было подписано соглашение между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией, которое привело к созданию Тюркского совета. Дата подписания документа объявлена Днем сотрудничества тюркоязычных стран, который отмечается ежегодно.