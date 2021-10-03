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МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные государства с Днем сотрудничества

МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные государства с Днем сотрудничества Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народы и государства тюркского мира с Днем сотрудничества тюркоязычных стран, который отмечается 3 октября.
Внешняя политика
3 октября 2021 г. 11:52
МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные государства с Днем сотрудничества

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народы и государства тюркского мира с Днем сотрудничества тюркоязычных стран, который отмечается 3 октября.

Как передает Report, поздравление опубликовано в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства страны.

"Поздравляем все тюркоязычные государства и народы, желаем, чтобы наше сотрудничество всегда было сильным", - говорится в сообщении.

Напомним, что в этот день, 12 лет назад, было принято Нахчыванское соглашение, которое стало основой для создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Turkic-speaking countries
Версия на азербайджанском языке Xarici İşlər Nazirliyi türkdilli ölkələri təbrik edib

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