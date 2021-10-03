МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные государства с Днем сотрудничества

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народы и государства тюркского мира с Днем сотрудничества тюркоязычных стран, который отмечается 3 октября.
Как передает Report, поздравление опубликовано в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства страны.
"Поздравляем все тюркоязычные государства и народы, желаем, чтобы наше сотрудничество всегда было сильным", - говорится в сообщении.
Напомним, что в этот день, 12 лет назад, было принято Нахчыванское соглашение, которое стало основой для создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств.