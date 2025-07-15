МИД Азербайджана поздравил Турцию с 15 июля

МИД Азербайджана поздравил Турцию с 15 июля

МИД Азербайджана поздравил Турцию с 15 июля - Днем демократии и национального единства, сообщает Report со ссылкой на публикацию ведомства в соцсети Х.

В своей публикации МИД почтил память погибших в ходе попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. "Это славная дата, когда братский турецкий народ решительно защитил свою государственность и национальную волю", - говорится в публикации.

"Эпос, написанный благодаря единству и воле героического турецкого народа, является вкладом в мир, стабильность и защиту общих ценностей. Поздравляем с Днем демократии и национального единства, дорогая Турция!", - добавили в МИД.