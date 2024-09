МИД Азербайджана поздравил Таджикистан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Таджикистан с Днем независимости.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем братский Таджикистан и народ страны с национальным праздником - Днем независимости!", - говорится в публикации.