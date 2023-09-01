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МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником

МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словакию с национальным праздником - Днем конституции
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 14:42
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словакию с национальным праздником - Днем конституции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"Поздравляем дружественный народ Словакии с национальным праздником! С нетерпением ждем дальнейшего укрепления двусторонних связей",- говорится в публикации.

Ежегодно первого сентября Словакия отмечает национальный праздник – День Конституции. 1 сентября 1992 года Словацкий национальный совет принял Конституцию республики, которая подтвердила создание нового демократического государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Slovakia on National Day

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