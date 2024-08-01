МИД Азербайджана поздравил Швейцарию

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Швейцарию по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Искренне поздравляем Швейцарскую Конфедерацию и народ этой страны с национальным праздником! ", - говорится в публикации.
Heartfelt congratulations to Switzerland and its people on their— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#NationalDay! @SwissMFA pic.twitter.com/7qf0SVWiDY August 1, 2024