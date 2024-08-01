МИД Азербайджана поздравил Швейцарию

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Швейцарию по случаю национального праздника этой страны.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Швейцарию по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Искренне поздравляем Швейцарскую Конфедерацию и народ этой страны с национальным праздником! ", - говорится в публикации.