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МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию

МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию с Национальным днем.
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 12:25
МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"По случаю Национального дня Северной Македонии мы передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Северной Македонии. С нетерпением ждем укрепления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества. Счастливого Национального дня!", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA congratulates North Macedonia on its National Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Şimali Makedoniyanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib

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