МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию с Национальным днем.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"По случаю Национального дня Северной Македонии мы передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Северной Македонии. С нетерпением ждем укрепления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества. Счастливого Национального дня!", - говорится в публикации.