МИД Азербайджана поздравил Сербию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сербию по случаю Дня государственности этой страны.

Как передает Report об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"По случаю Национального дня Сербии мы сердечно поздравляем нашего стратегического партнера, Республику Сербия, и ее народ. Вместе мы отмечаем прочную дружбу и взаимное уважение, которые определяют наше партнерство", - говорится в сообщении.