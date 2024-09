МИД Азербайджана поздравил Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Саудовскую Аравию по случаю национального праздника - Дня провозглашения Королевства.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Выражаем искренние поздравления дружественной Саудовской Аравии и народу страны в связи с их национальным праздником", - говорится в публикации.