МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Республику Корея с национальным праздником - Днем основания государства.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Республику Корея с национальным праздником - Днем основания государства.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Республику Корея с Национальным днем", - говорится в сообщении.

МИД также поздравил правительство и народ Ирака с Днем независимости.

"Искренние поздравления народу и правительству Ирака с национальным праздником!" - отмечается в публикации.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны поздравило ФРГ с днем германского единства: "Сердечно поздравляем жителей Германии с Национальным днем!".