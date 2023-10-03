МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Республику Корея с национальным праздником - Днем основания государства.
Как передает Report, поздравление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Поздравляем Республику Корея с Национальным днем", - говорится в сообщении.
МИД также поздравил правительство и народ Ирака с Днем независимости.
"Искренние поздравления народу и правительству Ирака с национальным праздником!" - отмечается в публикации.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны поздравило ФРГ с днем германского единства: "Сердечно поздравляем жителей Германии с Национальным днем!".