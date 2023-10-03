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МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками

МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Республику Корея с национальным праздником - Днем основания государства.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 13:43
МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Республику Корея с национальным праздником - Днем основания государства.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Республику Корея с Национальным днем", - говорится в сообщении.

МИД также поздравил правительство и народ Ирака с Днем независимости.

"Искренние поздравления народу и правительству Ирака с национальным праздником!" - отмечается в публикации.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны поздравило ФРГ с днем германского единства: "Сердечно поздравляем жителей Германии с Национальным днем!".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA congratulates Germany, Iraq and Korea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Almaniya, İraq və Koreyanı təbrik edib

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