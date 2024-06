МИД Азербайджана поздравил Португалию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Португалию по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, текст поздравления опубликован на странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Поздравляем Португалию и народ страны с Национальным днем", - отмечается в публикации.

Отметим, 10 июня португальский народ отмечает национальный праздник - День Камоэнса, Португалии и португальских сообществ.