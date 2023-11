МИД Азербайджана поздравил Оман с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Оман с Национальным днем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем Султанат Оман с Национальным днем. Выражаем наши наилучшие пожелания народу и правительству Омана. С Национальным днем!", - говорится в публикации.