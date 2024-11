МИД Азербайджана поздравил Оман и Латвию

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Оман и Латвию с национальными праздниками.

Как сообщает Report, поздравления размещены на странице МИД в социальной сети "Х".

Отметим, Оман сегодня празднует Национальный день Возрождения, а Латвия – День независимости.

В МИД передали наилучшие пожелания народам обеих стран.