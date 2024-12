Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Объединенные Арабские Эмираты по случаю Национального дня.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.

"Искренне поздравляем Объединенные Арабские Эмираты с их Национальным днем!", - отмечается в публикации.