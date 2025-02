МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Новую Зеландию по случаю национального праздника.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.

"По случаю Национального дня Новой Зеландии мы от всего сердца поздравляем народ и правительство страны. С Национальным праздником!", - говорится в сообщении.