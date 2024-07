МИД Азербайджана поздравил Монтенегро по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро по случаю национального праздника.

Как передает Report, об это говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем Монтенегро и народ страны с национальным праздником! Счастливого Национального дня, Монтенегро!", - говорится в сообщении.