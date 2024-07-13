МИД Азербайджана поздравил Монтенегро по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро по случаю Национального праздника.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро по случаю национального праздника.

Как передает Report, об это говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем Монтенегро и народ страны с национальным праздником! Счастливого Национального дня, Монтенегро!", - говорится в сообщении.