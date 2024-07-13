МИД Азербайджана поздравил Монтенегро по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро по случаю национального праздника.
Как передает Report, об это говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "X".
"Поздравляем Монтенегро и народ страны с национальным праздником! Счастливого Национального дня, Монтенегро!", - говорится в сообщении.
Congratulations to— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Montenegroand its people on the occasion of their #NationalDay!
Happy National Day, Montenegro!
@MFA_MNE pic.twitter.com/EbxV8YdjZD July 13, 2024