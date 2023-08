МИД Азербайджана поздравил Молдову

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Молдову по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report , соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

"Поздравляем и передаем наши наилучшие пожелания народу и правительству нашего друга и партнера Молдовы по случаю Дня Независимости! Рассчитываем на дальнейшее расширение нашего стратегического сотрудничества. С национальным праздником!", - отмечается в публикации.

Отметим, что 27 августа 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, в результате которого Парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости.