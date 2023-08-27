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МИД Азербайджана поздравил Молдову

МИД Азербайджана поздравил Молдову Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Молдову по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
27 августа 2023 г. 10:38
МИД Азербайджана поздравил Молдову

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Молдову по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

"Поздравляем и передаем наши наилучшие пожелания народу и правительству нашего друга и партнера Молдовы по случаю Дня Независимости! Рассчитываем на дальнейшее расширение нашего стратегического сотрудничества. С национальным праздником!", - отмечается в публикации.

Отметим, что 27 августа 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, в результате которого Парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости.

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