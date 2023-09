МИД Азербайджана поздравил Мексику

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мексику по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"По случаю Национального дня Мексики выражаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления народу этой страны. Азербайджан надеется на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с Мексиканскими Соединенными Штатами", - говорится в публикации.