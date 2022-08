МИД Азербайджана поздравил Малайзию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Малайзию с Национальным днем.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице МИДа в Twitter.

"По случаю Национального дня Малайзии мы выражаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Малайзии. С Национальным днем Малайзии", - говорится в публикации.