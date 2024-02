МИД Азербайджана поздравил Литву

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Литву с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства.

Как передает Report об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"По случаю Национального дня Литвы передаем поздравления правительству и гражданам этой страны. Пусть эта знаменательная дата еще больше укрепит узы дружбы между народами Азербайджана и Литвы", - отмечается в сообщении.