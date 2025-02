МИД Азербайджана поздравил Литву с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Литву с Днем независимости.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем правительство и граждан Литвы с Днем независимости. Пусть этот знаменательный день ещё больше укрепит узы дружбы между нашими народами", - говорится в публикации.