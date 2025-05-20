О нас

МИД Азербайджана поздравил Камерун

МИД Азербайджана поздравил Камерун Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Камерун по случаю национального праздника.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 12:27
МИД Азербайджана поздравил Камерун

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Камерун по случаю национального праздника.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Поздравляем Камерун по случаю национального праздника", - говорится в сообщении.

В Камеруне 20 мая отмечают День провозглашения унитарного государства, который посвящен единству и патриотизму камерунского народа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Cameroon on National Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Kamerunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Другие новости из категории

Председатель GlobE Network призвал избавить жителей стран-членов организации от коррупции
Председатель GlobE Network призвал избавить жителей стран-членов организации от коррупции
20 мая 2025 г. 10:32
Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции
Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции
20 мая 2025 г. 10:20
Владанка Андреева: Коррупция угрожает устойчивому развитию
Владанка Андреева: Коррупция угрожает устойчивому развитию
20 мая 2025 г. 09:52
Президент: Азербайджан всегда рассматривал борьбу с коррупцией как приоритет
Президент: Азербайджан всегда рассматривал борьбу с коррупцией как приоритет
20 мая 2025 г. 09:51
Генпрокурор: Азербайджан - важный международный центр, принимающий глобальные инициативы
Генпрокурор: Азербайджан - важный международный центр, принимающий глобальные инициативы
20 мая 2025 г. 09:48
Президент: Превращение освобожденных территорий в место, где царят прогресс и мир - один из основных столпов госполитики
Президент: Превращение освобожденных территорий в место, где царят прогресс и мир - один из основных столпов госполитики
20 мая 2025 г. 09:44
Кямран Алиев: Азербайджан применяет комплексный подход в борьбе с коррупцией
Кямран Алиев: Азербайджан применяет комплексный подход в борьбе с коррупцией
20 мая 2025 г. 09:44
Бриджит Штробель-Шоу: Главная цель саммита в Баку — усиление сотрудничества в борьбе с коррупцией
Бриджит Штробель-Шоу: Главная цель саммита в Баку — усиление сотрудничества в борьбе с коррупцией
20 мая 2025 г. 09:36
В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network
В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network
20 мая 2025 г. 09:28
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 6-го пленарного заседания GlobE Network в Баку
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 6-го пленарного заседания GlobE Network в Баку
20 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi