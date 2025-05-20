МИД Азербайджана поздравил Камерун

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Камерун по случаю национального праздника.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Камерун по случаю национального праздника.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Поздравляем Камерун по случаю национального праздника", - говорится в сообщении.

В Камеруне 20 мая отмечают День провозглашения унитарного государства, который посвящен единству и патриотизму камерунского народа.