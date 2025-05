МИД Азербайджана поздравил Камерун

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Камерун по случаю национального праздника.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Поздравляем Камерун по случаю национального праздника", - говорится в сообщении.

В Камеруне 20 мая отмечают День провозглашения унитарного государства, который посвящен единству и патриотизму камерунского народа.