О нас

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости
Внешняя политика
1 мая 2025 г. 17:49
МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Израиль по случаю 77-й годовщины Дня независимости.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Искренние поздравления Израилю и его народу с 77-й годовщиной Дня независимости", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Israel on Independence Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İsraili Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi