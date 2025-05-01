МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Израиль по случаю 77-й годовщины Дня независимости.
Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Искренние поздравления Израилю и его народу с 77-й годовщиной Дня независимости", - говорится в сообщении.
Sincere congratulations to Israel and its people on the occasion of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#IndependenceDay!
Happy 77th Independence Day, Israel!
@IsraelMFA pic.twitter.com/69rFlTfTx7 May 1, 2025