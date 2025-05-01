МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Израиль по случаю 77-й годовщины Дня независимости.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Искренние поздравления Израилю и его народу с 77-й годовщиной Дня независимости", - говорится в сообщении.