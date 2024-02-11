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МИД Азербайджана поздравил Иран

МИД Азербайджана поздравил Иран Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Иран по случаю национального праздника – Дня победы Исламской революции.
Внешняя политика
11 февраля 2024 г. 14:29
МИД Азербайджана поздравил Иран

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Иран по случаю национального праздника – Дня победы Исламской революции.

Как сообщает Report, публикация с поздравлением размещена на странице дипведомства в социальной сети Х.

"Поздравляем Исламскую Республику Иран по случаю Национального дня.

Мы верим, что добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на уважении, взаимопонимании и международном праве, будут способствовать региональному развитию и процветанию", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İranı təbrik edib

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