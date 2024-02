МИД Азербайджана поздравил Иран

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Иран по случаю национального праздника – Дня победы Исламской революции.

Как сообщает Report , публикация с поздравлением размещена на странице дипведомства в социальной сети Х.

"Поздравляем Исламскую Республику Иран по случаю Национального дня.

Мы верим, что добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на уважении, взаимопонимании и международном праве, будут способствовать региональному развитию и процветанию", - отмечается в сообщении.