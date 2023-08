МИД Азербайджана поздравил Индию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию по случаю Национального дня.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"В связи с Национальным днем Индии мы выражаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания народу и правительству страны. С нетерпением ждем дальнейшего расширения наших двусторонних взаимоотношений. С Днем независимости!"- говорится в публикации.