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МИД Азербайджана поздравил Индию с Национальным днем

МИД Азербайджана поздравил Индию с Национальным днем Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию по случаю Национального дня.
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 11:43
МИД Азербайджана поздравил Индию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию по случаю Национального дня.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"В связи с Национальным днем Индии мы выражаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания народу и правительству страны. С нетерпением ждем дальнейшего расширения наших двусторонних взаимоотношений. С Днем независимости!"- говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Hindistanı təbrik edib

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