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МИД Азербайджана поздравил Грузию

МИД Азербайджана поздравил Грузию Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию по случаю дня 30 лет со дня установления дипотношений между странами и выразило наилучшие пожелания
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 16:19
МИД Азербайджана поздравил Грузию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию по случаю 30-летия со дня установления дипотношений между странами.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в Twitter:

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и нашим соседом и другом - Грузией. Посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Грузии по этому случаю и надеемся на дальнейшее углубление стратегического сотрудничества", отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA congratulates Georgia 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Gürcüstanı təbrik edib

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