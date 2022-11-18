МИД Азербайджана поздравил Грузию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию по случаю дня 30 лет со дня установления дипотношений между странами и выразило наилучшие пожелания

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию по случаю 30-летия со дня установления дипотношений между странами.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в Twitter:

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и нашим соседом и другом - Грузией. Посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Грузии по этому случаю и надеемся на дальнейшее углубление стратегического сотрудничества", отмечается в публикации.