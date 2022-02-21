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МИД Азербайджана поздравил Францию

МИД Азербайджана поздравил Францию Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Францию с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 13:12
МИД Азербайджана поздравил Францию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Францию с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в Twitter.

“Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. По этому случаю мы передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Французской Республики. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития азербайджано-французского сотрудничества”, - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry congratulates France
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransanı təbrik edib

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