МИД Азербайджана поздравил Францию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Францию с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Францию с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в Twitter.

“Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. По этому случаю мы передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Французской Республики. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития азербайджано-французского сотрудничества”, - отмечается в сообщении.