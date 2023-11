МИД Азербайджана поздравил Алжир

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Алжир с национальным праздником - Днем революции.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице министерства в социальной сети "X".

"Поздравляем правительство и народ дружественного Алжира с Национальным днем. Надеемся на скорое расширение связей между Азербайджаном и Алжиром. С Национальным праздником!".