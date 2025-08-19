МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Афганистан по случаю Дня независимости.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Поздравляем Афганистан и его народ с Днем независимости! С национальным днем!", - говорится в публикации.
Congratulations to Afghanistan and its people on the occasion of the Independence Day of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Afghanistan!
Happy National Day!
pic.twitter.com/ITb3cducTg August 19, 2025