О нас

МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости

МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Афганистан по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
19 августа 2025 г. 13:18
МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Афганистан по случаю Дня независимости.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Поздравляем Афганистан и его народ с Днем независимости! С национальным днем!", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Afghanistan on Independence Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Другие новости из категории

Непал поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией
Непал поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией
19 августа 2025 г. 14:03
Президент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам
19 августа 2025 г. 12:05
Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Кении
ФотоПосол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Кении
19 августа 2025 г. 10:41
Дети вернулись в Германию: новый поворот в борьбе азербайджанской семьи за опеку над детьми
Дети вернулись в Германию: новый поворот в борьбе азербайджанской семьи за опеку над детьми
18 августа 2025 г. 20:03
Пашинян: Вашингтонские соглашения - безусловный успех как для Армении, так и для Азербайджана
Пашинян: Вашингтонские соглашения - безусловный успех как для Армении, так и для Азербайджана
18 августа 2025 г. 18:39
Пашинян: Армения и Азербайджан решили вопрос территориальной целостности, конспирологические теории рухнули
Пашинян: Армения и Азербайджан решили вопрос территориальной целостности, конспирологические теории рухнули
18 августа 2025 г. 18:29
Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном
Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном
18 августа 2025 г. 18:29
Никол Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции
Никол Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции
18 августа 2025 г. 18:22
Премьер Армении заявил о неоценимой роли Трампа в нормализации отношений с Азербайджаном
Премьер Армении заявил о неоценимой роли Трампа в нормализации отношений с Азербайджаном
18 августа 2025 г. 18:18
Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир, это начало нового этапа
Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир, это начало нового этапа
18 августа 2025 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi