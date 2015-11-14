Посольство Азербайджана во Франции расследует вопрос наличия азербайджанцев среди погибших

"На данный момент гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется выполнять условия чрезвычайного положения, введенного во Франции, и не появляться в общественных местах"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана во Франции на данный момент расследует вопрос о наличии азербайджанцев в числе погибших или раненых в ходе серии терактов в Париже, сообщает Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Хикмета Гаджиева.

На основании указаний министерства иностранных дел Азербайджана азербайджанское посольство во Франции совместно с МИД Франции и другими соответствующими государственными структурами расследует вопрос наличия граждан республики среди погибших или раненых в ходе недавно произошедших террористических атак.

"На данный момент гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется выполнять условия чрезвычайного положения, введенного во Франции, и не появляться в общественных местах", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.