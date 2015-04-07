МИД Азербайджана: Посол Хардийс был профессиональным дипломатом

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной посла Латвии в Азербайджане членам семьи, близким покойного и министерству иностранных дел Латвии. Как сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, посол Хардийс был профессиональным дипломатом с высокими моральными качествами: "Он не жалел усилий для развития дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Латвией".