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    МИД Азербайджана: Посол Хардийс был профессиональным дипломатом

    МИД Азербайджана выражает глубокие соболезнования членам семьи, близким покойного и МИД Латвии

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной  посла Латвии в Азербайджане  членам семьи, близким покойного и министерству иностранных дел Латвии. Как сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, посол Хардийс был профессиональным дипломатом с высокими моральными качествами: "Он не жалел усилий для развития дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Латвией". 

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