МИД: Провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу

Последняя провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу.

Последняя провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу последней военной провокации со стороны Армении.

Было заявлено, что подобные провокационные действия на фоне стабильности, царившей в течение последних 4-5 месяцев, находятся в явном противоречии с озвучиваемыми Арменией посланиями о мире. Более того, подобная провокация, которая была предпринята именно на территориях, находящихся под наблюдением Миссии Европейского союза в Армении, вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии.

Ответственность за подобные провокации против Азербайджана несет военно-политическое руководство Армении, заявляет МИД.