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МИД: Провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу

МИД: Провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу Последняя провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 22:12
МИД: Провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу

Последняя провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу последней военной провокации со стороны Армении.

Было заявлено, что подобные провокационные действия на фоне стабильности, царившей в течение последних 4-5 месяцев, находятся в явном противоречии с озвучиваемыми Арменией посланиями о мире. Более того, подобная провокация, которая была предпринята именно на территориях, находящихся под наблюдением Миссии Европейского союза в Армении, вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии.

Ответственность за подобные провокации против Азербайджана несет военно-политическое руководство Армении, заявляет МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan tərəfinin son təxribatı sülh prosesinə ciddi zərbədir

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