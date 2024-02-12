МИД: Провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу

Последняя провокация Армении является серьезным ударом по мирному процессу.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу последней военной провокации со стороны Армении.
Было заявлено, что подобные провокационные действия на фоне стабильности, царившей в течение последних 4-5 месяцев, находятся в явном противоречии с озвучиваемыми Арменией посланиями о мире. Более того, подобная провокация, которая была предпринята именно на территориях, находящихся под наблюдением Миссии Европейского союза в Армении, вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии.
Ответственность за подобные провокации против Азербайджана несет военно-политическое руководство Армении, заявляет МИД.