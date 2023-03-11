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МИД Азербайджана: После землетрясения из Турции эвакуированы 686 человек

МИД Азербайджана: После землетрясения из Турции эвакуированы 686 человек 10 марта проведена последняя запланированная эвакуация граждан Азербайджана и членов их семей из зоны стихийного бедствия в Турции. После землетрясения из Турции было эвакуировано 686 человек.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 11:26
МИД Азербайджана: После землетрясения из Турции эвакуированы 686 человек

10 марта проведена последняя запланированная эвакуация граждан Азербайджана и членов их семей из зоны стихийного бедствия в Турции. После землетрясения из Турции было эвакуировано 686 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В целях оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической поддержки нашим гражданам и членам их семей соответствующими государственными органами были приняты необходимые меры.

"До сих пор не удалось получить информацию о двух гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются", - отметили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry: 686 people evacuated from Türkiye after earthquake
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Zəlzələ baş vermiş gündən indiyədək Türkiyədən 686 nəfər təxliyə olunub"

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