МИД Азербайджана: После землетрясения из Турции эвакуированы 686 человек

10 марта проведена последняя запланированная эвакуация граждан Азербайджана и членов их семей из зоны стихийного бедствия в Турции. После землетрясения из Турции было эвакуировано 686 человек.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В целях оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической поддержки нашим гражданам и членам их семей соответствующими государственными органами были приняты необходимые меры.
"До сих пор не удалось получить информацию о двух гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются", - отметили в МИД.