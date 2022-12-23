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МИД Азербайджана: Понятия "население Нагорного Карабаха" не существует

МИД Азербайджана: Понятия "население Нагорного Карабаха" не существует "Понятия "население Нагорного Карабаха" не существует. Азербайджанское население бывшего "Нагорного Карабаха" было изгнано с этих территорий именно в результате проводимой Арменией позорной политики этнической чистки, и армянские жители, проживающие сейча
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 11:40
МИД Азербайджана: Понятия население Нагорного Карабаха не существует

"Понятия "население Нагорного Карабаха" не существует. Азербайджанское население бывшего "Нагорного Карабаха" было изгнано с этих территорий именно в результате проводимой Арменией позорной политики этнической чистки, и армянские жители, проживающие сейчас на территорий, где временно дислоцированы российские миротворцы, не представляют все сегменты населения".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении говорится, что как отмечалось в заявлениях министерства иностранных дел последних дней, утверждения о якобы блокаде Лачынской дороги, возникшей в регионе "гуманитарной катастрофе", повторенные комиссаром ЕС по правам человек Дуньей Миятович, не имеют под собой оснований:

"Нет никаких преград для поставок товаров для использования местными жителями или оказания необходимых медицинских слуг. За прошедшие дни ряд транспортных средств, включая конвои российского миротворческого контингента, Международного комитета красного креста, в том числе армянские кареты скорой помощи, беспрепятственно проезжали по дороге. Правительство Азербайджана неоднократно заявляло о готовности оперативно удовлетворить возможные гуманитарные нужды армянских жителей".

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: 'Population of Nagorno-Karabakh' concept does not exist
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Dağlıq Qarabağ əhalisi” anlayışı mövcud deyil"

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