МИД Азербайджана подтвердил визит Сергея Лаврова в Баку

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку.

Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил в ответ на запрос Report, что С. Лавров будет находиться с визитом в Азербайджане 20 ноября.

Х. Гаджиев сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16 ноября посетит с рабочим визитом Москву. В ходе визита в Москве планируется встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.