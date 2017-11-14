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    МИД Азербайджана подтвердил визит Сергея Лаврова в Баку

    Хикмет Гаджиев отметил, что визит состоится 20 ноября© Report

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку.

    Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил в ответ на запрос Report, что С. Лавров будет находиться с визитом в Азербайджане 20 ноября.

    Х. Гаджиев сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16 ноября посетит с рабочим визитом Москву. В ходе визита в Москве планируется встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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